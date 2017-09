Cs cree que Junqueras cae en la contradicción al recurrir las medidas del Gobierno ante un tribunal que no reconoce

Asegura que la intervención de las cuentas se ampara en la Ley de Estabilidad y reprocha a los independentistas el cierre del Parlament

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, considera que las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado viernes para intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña son ajustadas a derecho, en concreto a la Disposición Adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y cree que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, incurre en contradicciones al recurrirlas ante el Tribunal Supremo después de haber dicho que no reconoce a los tribunales españoles.

De la Torre admite que estas medidas, como todas las que adopta el Gobierno, son susceptibles de revisión por parte de los tribunales de justicia. Pero cree que no deja de resultar "sarcástico" que el vicepresidente de la Generalitat certifique primero que no se dedica ni un euro público al referéndum, se niegue después a cumplir con la legalidad presupuestaria; acto seguido diga que no reconoce a los tribunales españoles y finalmente "recurra y pida medidas cautelares ante el Tribunal Supremo".