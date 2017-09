Cs dice que "España no se defiende con un pin" de la bandera e insta a PP a apoyar la moción de censura a Puigdemont

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho al PP que "España no se defiende con un pin" de la bandera, como han hecho los populares este viernes en el debate del estado de región, y les ha instado a apoyar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que va a presentar la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas.

En su turno de réplica en el debate sobre el estado de la región, Aguado ha dicho a los populares que "España no se defiende con un pin", sino que "se defiende no haciendo amnistías fiscales a los que roban, a los españolas como el señor Pujol". "No vale de nada su pestañita, España se defiende defendiendo los intereses del conjunto de los españoles", ha apostillado.