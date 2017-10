Cs de Baleares reitera al socialista Alcover que deje su escaño tras su imputación en el caso Sa Nostra

El portavoz parlamentario de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay, ha insistido en pedir al socialista Andreu Alcover que deje su escaño como diputado al estar siendo investigado por la Audiencia Nacional por el caso Sa Nostra.

Asimismo, el diputado socialista ha indicado que como no se está en esa situación no pedirán su dimisión. "Alcover tiene que comparecer ante la Audiencia porque está sujeto a investigación pero no se le acusa, hay una denuncia no una querella", ha añadido.