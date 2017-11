Cospedal anuncia el envío de una treintena de militares adicionales a Afganistán

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este jueves que España enviará "unos 30" militares españoles adicionales a Afganistán como parte del refuerzo acordado en la OTAN en el país centroasiático.

Cospedal ha explicado que se trata de un "ofrecimiento" que todavía hay que "encajar" y no ha dado por cerrada la cifra, que "puede ir variando".

Eso sí, ha dejado claro que el refuerzo se mantendrá "dentro de la autorización" vigente del Congreso de los Diputados. "No nos vamos a salir", ha explicado.

"No hemos logrado cubrir todas las posiciones o puestos solicitados", ha admitido el secretario general aliado, que ha insistido en que el proceso de generación de fuerzas no se ha "finalizado" y seguirán "trabajando" para cubrir "algunas deficiencias" que se mantienen. "No es posible dar cifras finales de cuánto van a contribuir los países diferentes", ha insistido, al tiempo en que ha confiado en que al final se logre la meta de que Estados Unidos aporte la mitad del refuerzo y el resto de países, aliados y socios, aporten el otro 50%.