Cospedal: "El Estado ha de tener el monopolio de la fuerza y tiene la obligación de usarla para defender la libertad"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha defendido este jueves que el Estado es "el que tiene y el que ha de tener el monopolio de la fuerza" y que es su "obligación" utilizarla "fundamentalmente para defender la libertad" de sus ciudadanos.

"Esta cultura de la defensa consiste en llevar a la opinión pública la importancia de la seguridad para el pleno desarrollo de nuestro modelo de sociedad. Sin seguridad efectiva, las pensiones, las escuelas, los centros de salud o las carreteras no serían posibles", ha indicado Cospedal, quien ha recalcado que "sin seguridad no hay libertad posible y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es".