Cospedal pide a Page "actos" y le reprocha que tenga un vicepresidente "contrario al cumplimiento de la ley"

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que además de "palabras" en su compromiso con la unidad de España y el cumplimiento de la legalidad tenga "actos", pues considera que sus manifestaciones en este sentido son "poco creíbles" teniendo de vicepresidente a un miembro de Podemos, que se ha "declarado contrario al cumplimiento de la ley en España".

"Me parece que estaría bien si fuera acompañado de actos aquí en Castilla-La Mancha, pero cuando sus palabras son contrarias a sus actos me parece francamente muy poco creíble todo lo que diga en este sentido. Me parecen muy bien las intenciones, pero una cosa son las intenciones y otra las actuaciones", ha indicado la también ministra de Defensa.