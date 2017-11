Cospedal pide a un PSC "extraviado" que "recupere la cordura" tras la idea de Iceta de crear una Hacienda catalán

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ve al PSC "extraviado" y le ha pedido que "recupere la cordura" y "deje claro si está de un lado u otro" después de que su secretario general, Miquel Iceta, haya pedido la creación de una Hacienda catalana que gestionase todos los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma.

"Espero que este extraviado PSC que no nos permite saber hacia dónde quiere ir recupere la cordura y deje claro si está de un lado u otro", ha manifestado la secretaria general de los 'populares' a la vez que ha defendido la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones después del "delirio" independentista de la Generalitat.

La secretaria general del PP ha vuelto a lamentar en este punto que los dirigentes del PP tienen "más complicado" defender sus ideas porque son objeto de una "exclusión social" y sufren "un plus de ataque y de vejación". "No sólo de los independentistas, sino de todo el mundo --ha censurado--. Dedicarse a defender los valores de integridad y unidad en Cataluña desde el PP no es tarea fácil".