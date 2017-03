Cospedal dice que el PP está "dispuesto al acuerdo" en los PGE y recuerda que "el no por el no, no vale para nada"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha aseverado este sábado que el gobierno del PP "con toda la generosidad", está "dispuesto al acuerdo" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha recordado a otros partidos políticos que "el no por el no, no vale para nada".

"Nosotros tenemos más responsabilidad que el resto, sí, pero el resto también tiene su responsabilidad", ha señalado Cospedal, quien ha instado a los diferentes partidos a "explicar a sus votantes, y a los españoles, cuál es su finalidad como partido político, para qué trabaja y para qué tiene que trabajar". En ese sentido, la dirigente del PP ha instado a "explicar, porque no tiene explicación alguna, cómo es posible determinadas actitudes", tras lo que ha resaltado que "el no por el no, no vale para nada, y el ponerse siempre de perfil tampoco vale para nada". María Dolores de Cospedal ha realizado estas declaraciones este sábado en Mérida, donde ha participado en el XII Congreso Regional del PP de Extremadura, en el que el actual presidente del partido, José Antonio Monago, se presenta a la reelección como único candidato. En su intervención, Cospedal ha aseverado que en la actualidad "se crean en España medio millón de empleos al año, hoy hemos sabido que hemos cumplido nuestro objetivo de déficit para este año", y ha valorado que el Gobierno de Mariano Rajoy "trabaja por los españoles y para los españoles". Una situación que, según ha dicho Cospedal, "no se produce de la noche a la mañana", sino que "hace falta trabajar, ser realista, hacen falta meidas, reformas, que no podemos ir para atrás como algunos pretenden", sino que "el gobierno consiste en tomar decisiones". "No se puede estar siempre sin decidir, hay que mojarse y hay que apoyar el progreso de este país, y lo demás no se entiende", ha señalado la dirigente del PP, quien ha recordado que como partido más votado en las elecciones generales, el PP tiene su "responsabilidad", que "es intentar llegar a acuerdos, consensuar, dialogar, porque los españoles han querido tener un Parlamento en el que hace falta llegar a acuerdos". Sin embargo, ha advertido de que "cuando se está todo el día en los juegos de salón, y se cree que de esa manera se perjudica al PP o se perjudica al Gobierno de España, al final se perjudica a los españoles",y además "se perjudican ellos mismos", ya que "la gente no entiende que a ti te hayan elegido y que estés todo el día de juegos de salón".