Cospedal pide a la Generalitat que "deje en paz" a las instituciones y pare de "acosar" a los catalanes

La secretaria general del PP, Maria Dolores Cospedal, ha pedido a la Generalitat que "deje en paz" a las instituciones y pare de "acosar" a los catalanes ya que "es propio de tiranías y no de democracias colocarse por encima de la ley".

Así se ha pronunciado Cospedal este viernes durante la Reunión de Presidentes Provinciales que se está celebrando en Palma y ha recalcado que "pase lo que pase, no va a haber un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre en Cataluña" y que el Estado de Derecho tiene "los instrumentos para impedirlo".

Además, la secretaria general ha destacado la "unidad" que caracteriza al PP, siendo así un partido que "no tiene fisuras" y ha recordado al resto de partidos que defienden el orden constitucional que tienen que "estar unidos" para defender el país y la democracia "frente a los ataques de los que quieren acabar con ella".

"No se puede atacar el Estado de Derecho sin saber que eso tiene consecuencias. No se puede desafiar al Estado de Derecho y pensar que no va a ocurrir nada. El Estado de Derecho tiene la obligación de actuar y de defendernos a todos los españoles", ha manifestado Cospedal.