Coscubiela (SíQueEsPot) pide a Rajoy y Puigdemont dejar de jugar "al perro y al gato"

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del Govern, Carles Puigdemont, que dejen de jugar "al perro y al gato".

"El 1-O no fue un referéndum vinculante y por tanto no existe ningún mandato para proclamar la DUI. Ni 155 ni DUI. Basta de jugar al perro y al gato. La DUI se puede proclamar, pero no aplicar. Del 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Basta de jugar a 'cuanto peor, mejor", ha dicho en dos entradas en su cuenta de Twitter.