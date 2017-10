Coronel Sánchez Corbí: "Se acabó con ETA, pero es preocupante que la violencia callejera pueda resurgir en Cataluña"

El jefe de la UCO reflexiona a propósito del libro 'Sangre, sudor y paz' sobre la prevalencia de la ley, "desde donde se puede defender lo que quieras"

Su visión, por tanto, es de alguien autorizado por su desempeño profesional para hablar sobre la violencia. "El terrorismo de ETA se acabó, ya no existe, no es nada; ahora bien", dice con pesar cuando se le pregunta por la actualidad, "alguien puede recurrir a la violencia a pesar de que la experiencia dice que esto nunca ha sido útil, ni con ETA, ni con el GRAPO ni con el FRAP, nadie ha sacado rédito alguno".

"Es algo de lo que preocuparse. Que hoy en día en Cataluña alguien empiece a hacer 'kale borroka' no está muy lejos porque aquí siempre ha habido violencia antisistema. Que eso ahora lo focalicen hacia la independencia puede ocurrir, hay mucho caldo de cultivo previo". El coronel insiste en que la clave es que el Estado no renuncie a un principio básico, aplicado antes para el entorno de ETA: "Dentro de la ley, democráticamente se puede defender lo que quieras".

"Ahora ya no, pero te molesta sobre todo cuando llenaban el País Vasco de pintadas con caras como la de Urrusolo: 'txakurras, seguid buscando", comenta. "No saber qué papel tuvo gente como Ternera significa que igual no tuvo relevancia dentro de ETA", explica a continuación, para añadir de forma tajante: "Josu Ternera sólo ha tenido nombre, de 1989 para acá no ha sido nada".