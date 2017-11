Corbí (UCO) se niega a hablar de ETA y Otegi a preguntas de Bildu: "Cuando quiera debatimos de mi pasado y el suyo"

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, se ha negado este martes a hablar sobre la lucha contra ETA o Arnaldo Otegi en la comisión en el Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP. "Cuando quiera debatimos de mi pasado y del suyo", le ha dicho en dos ocasiones al diputado de EH Bildu Oskar Matute.

"Yo no creo que esto sea objeto de la comisión, pero cuando quiera usted y yo debatimos sobre nuestras actividades privadas", le ha dicho en un primer momento Corbí sobre su libro. Matute ha replicado diciendo que él "no ha pasado por los tribunales", en alusión al indulto concedido al coronel por el Gobierno de José María Aznar.

El diputado de EH Bildu le ha preguntado por el "revés judicial" de la operación Guateque, a lo que Corbí le ha corregido explicando que no es una investigación que llevara la UCO y recomendándole que se informara mejor. Éste se ha remitido a lo publicado por la prensa, y le ha dicho si se siente "sucesor" de Enrique Rodríguez Galindo, guardia civil condenado por los GAL. "No creo que sea acertada", ha dicho Corbí sobre esta comparación.

"No es cierto, a mí ningún ministro me ha llamado porque no tiene que llamarme. Tampoco me ha cesado todavía", ha dicho Corbí, añadiendo esto ha sido así al menos hasta antes de entrar en la sala donde se ha celebrado la comisión de investigación en el Congreso. "No sé cuando salga", ha matizado sobre su continuidad en la UCO.