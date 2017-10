Coordinador de Guardias Civiles en Cataluña denuncia "xenofobia", acoso y adoctrinamiento a niños en las escuelas

El coordinador en Cataluña de la Guardias Civiles, Bartolomé Barba, ha denunciado este jueves la "xenofobia", el "acoso" y la "pretensión de adoctrinamiento" que existe en las escuelas catalanas. "Meter a los niños en esto es de una bajeza increíble", ha subrayado.

"Me están llamando muchísimos compañeros", ha manifestado, aunque ha precisado que las denuncias no proceden solamente de hijos de guardias civiles sino de mucha gente que no está a favor de la independencia: "Es xenofobia va hacia todo lo que sea español", ha dicho, remachando: "Estamos llegando al esperpento",