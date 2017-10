Consejera navarra de Interior no va a dimitir y avisa de que Policía Foral va a dejar de prestar algunos servicios

Afirma que el Gobierno no va a elaborar un nuevo proyecto de ley sobre Policías

Después de que este jueves el pleno del Parlamento haya aprobado una enmienda a la totalidad al proyecto del Gobierno, María José Beaumont ha manifestado que tiene "perfectamente claro" que no va a dimitir, "salvo que se dé la pérdida de confianza de quien me propuso, que es EH Bildu, y de quien me designó, que es Uxue Barkos", al tiempo que ha dicho que se ve terminando la legislatura.

La consejera ha indicado que la devolución del proyecto "no solamente significa una bofetada a la sociedad, sino que también es la pérdida de oportunidad, porque está muy claro que en lo que resta de legislatura no va a haber absolutamente nadie, desde luego yo no voy a ser, que vuelva a dedicar tanto tiempo como hemos dedicado y con tanta piedra en el camino para que en definitiva pase lo que ha pasado hoy". Así, ha confirmado que el Gobierno no va a presentar ningún otro proyecto de ley sobre este tema.