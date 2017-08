Los grupos del Congreso tendrán 15 minutos para responder mañana a la comparecencia de Rajoy sobre Gürtel

Los grupos parlamentarios del Congreso dispondrán este miércoles de 15 minutos, en dos turnos de diez y cinco minutos, para responder al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno extraordinario que ha forzado la oposición para hablar de la financiación del PP, los llamados 'papeles' del extesorero Luis Bárcenas y los vínculos con la trama Gürtel.

El debate arrancará a las nueve de la mañana con la exposición inicial del presidente del Gobierno, que no tiene límite de tiempo pero cuyo discurso no se prevé excesivamente largo dado que, según el PP, este asunto se remonta a más de 20 años y ya se ha discutido en el Congreso en numerosas ocasiones, por lo que no tiene sentido volver a incidir.