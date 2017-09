El Congreso vota el jueves el dictamen de la investigación que certificó el uso político de Interior con Fernández Díaz

En las conclusiones, aprobadas con el rechazo del PP y la abstención de Cs, se le señala como responsable político junto a Cosidó y Pino

El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo jueves las conclusiones de la comisión de investigación que señaló al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso "partidista" de este departamento.