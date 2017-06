La nueva portavoz del PSOE se compromete con Ana Pastor en buscar una fórmula que evite esa votación a puerta cerrada durante horas

Desde entonces, la comisión no ha celebrado ninguna reunión y el presidente de la misma, el 'popular' Leopoldo Barreda, ha mantenido encuentros informales con sus integrantes, pero no se ha podido avanzar hacia ninguna salida porque el PSOE no se ha movido un ápice de sus posiciones.