El Congreso aprueba una moción de UPN contra el izado de ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona durante los Sanfermines

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una moción de Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra el izado y colocación de la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona (Navarra), gobernado por EH Bildu, durante el chupinazo de los Sanfermines. La iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo del PP, PSOE, Ciudadanos, mientras que Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y EH Bildu lo han rechazado.

Entre los apoyos a la propuesta, la diputada 'popular' Pilar Cortés ha explicado que si bien respeta la "legitimidad electoral" del Parlamento navarro, éste necesita igualmente "legitimidad legal", por lo que ha pedido respeto al marco constitucional. "Derogar la ley de símbolos no les da carta blanca para saltarse la Constitución y las normas", ha advertido. "Una sociedad que no respeta sus símbolos no se respeta a sí misma", ha resumido.