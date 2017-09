Congreso aprueba una comisión de Investigación sobre accidente del Alvia con el voto en contra de PP, UPN y Foro

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la creación de una comisión de Investigación sobre las causas del accidente ferroviario de Angrois de 2013 con los votos favorables de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que han dejado solo al PP junto a UPN y Foro Asturias.

Ciudadanos ha apoyado la comisión al entender que es "evidente" que no se comprendió lo que sucedió en Angrois. La comisión va a servir para tomar medidas para evitar que repitan episodios, alegan en la formación 'naranja'. Si bien el diputado Fernando Navarro ha pedido que se evite la "falacia retrospectiva" y que la comisión termine siendo un ejercicio de partidismo. "No queremos que se use como un espacio para el partidismo y no buscamos linchamientos", ha dicho.