El Congreso, sin ERC ni Ciudadanos, avala la comisión sobre el modelo de Estado planteada por el PSOE

Los grupos deberán pactar su composición en próximos fechas, pero no se pondrá en marcha antes del referéndum

El pronunciamiento de la Junta de Portavoces era necesario para que la Mesa del Congreso apruebe la creación de esta comisión, lo que está previsto que haga la próxima semana. A partir de ahí, los grupos deberán pactar la composición del nuevo órgano, pero se da por hecho que no se creará antes del 1 de octubre.

"No vamos a participar de pasteleos con los que están dando un golpe a la democracia, no vamos a apoyar la comisión. Si el PSOE rectifica y quiere reformar la Constitución para mejorarla, aquí estamos, pero si buscan inventos y pasteleos, ahí no nos van a encontrar", ha aseverado Rivera.