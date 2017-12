Casi 12.000 personas visitan el Congreso de los Diputados durante sus Jornadas de Puertas Abiertas

Un total de 11.928 ciudadanos han visitado el Congreso de los Diputados durante las Jornadas de Puertas Abiertas celebradas este fin de semana con motivo del 39º aniversario de la ratificación de la Constitución Española. En concreto, el sábado acudieron 5.614 personas, y este domingo lo han hecho 6.314.

El primero en cruzar este sábado esa puerta fue Alberto Díaz, un joven de 16 años de Leganés (Madrid) que llegó al Congreso a las 6.00 horas para hacer cola y poder visitar el hemiciclo. "Me he sentido impactado porque no me esperaba ser el primero", reconocía el joven, que explicó a los medios que madrugó por miedo a que se formaran colas y que "no le diera tiempo a saludar a Ana Pastor", algo que le hacía "mucha ilusión".