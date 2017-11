Conde Pumpido afirma que la prisión es el "destino lógico" de quien se sitúa en la ilegalidad

El magistrado del TC carga contra el actual sistema procesal como principal causa de la judicialización de la política

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido ha manifestado este jueves durante un debate organizado por la Asociación de Periodistas Europeos que no entiende que haya quien se sorprenda de que acaben en prisión políticos que adoptan la decisión expresa de no acatar decisiones de los jueces, pues ello "es el destino lógico de quien se sitúa en la ilegalidad".

Si se actúa contra advertencias de letrados de la cámara, vulnerando Reglamento, Estatuto y Constitución es "muy difícil" según el exfiscal general que pueda pensarse que esa decisión no vaya a tener una consecuencia de carácter punitivo. "Antes o después los jueces actuarán y la consecuencia será la sanción", ha añadido.

En este sentido se ha referido a las diferentes resoluciones del TC relacionadas con lo ocurrido en Cataluña en las que desde este órgano se ha insistido en aclarar que en un estado de derecho constitucional "no existe otra legitimidad que la que emana de la Constitución, y que en la medida que se aparta de esta Constitución, se aparta de la legalidad".

"El hecho de que una negociación haya fracasado no se constituye en una razón por la que nadie pueda tomarse la justicia por su mano, no es una eximente y no autoriza a ir a la vía delictiva", ha añadido Conde Pumpido durante su intervención.