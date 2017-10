La Comunidad de Madrid facilitará las actas del Canal si el juez lo autoriza

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha explicado este jueves que están dispuestos a facilitar a la oposición las actas de la reunión del Consejo de Administración donde se acordó crear Canal Gestión si el juez lo autoriza.

De hecho, ya en alguna contestación parlamentaria el Gobierno regional ha aludido a un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de fecha 23 de mayo, que destaca que en tanto no se decrete la apertura de juicio oral en los procedimientos actualmente abiertos, no procede enviar a la Asamblea informaciones que consten en la fase de instrucción, conforme al carácter reservado de esta fase, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Así, ha explicado que cuando la oposición pidió un informe con la información de las actas, se dirigió un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitiera un informe sobre la idoneidad o no de trasladar esta información a la oposición y que este órgano delegó la responsabilidad de decidirlo en el juez que lleva las diligencias.

No obstante, sí que ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición en la Asamblea porque, según ha dicho, en estas cuestiones "no se puede actuar con criterios políticos y de interés partidista para intentar hacer daño al Gobierno". De Podemos, ha dicho, no espera nada, pero sí de Ciudadanos y PSOE.