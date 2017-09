En Comú anima a Sánchez a ser "más valiente" con Cataluña y pide no esperar al 1-O para ofrecer soluciones políticas

Confía en que no se ponga a los Mossos en el "dilema" de tener que decidir sobre "aquello que la política no ha resuelto previamente"

El portavoz de En Comú en el Congreso, Xavier Domènech, ha animado este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a ser "más valiente" y no limitar su propuesta para Cataluña a una mejora de su autogobierno, a la vez que ha pedido que no se espere al 1 de octubre para ofrecer soluciones políticas que desencallen el conflicto.

"Nos alegramos de que se vaya incorporando, pero tiene que ser más valiente que proponer una mejora del Estatut y mejoras de autogobierno. Es momento de grandes respuestas políticas y no quedarse en titulares", ha subrayado después de que Sánchez haya lanzado este martes esta oferta durante una intervención en Barcelona.

Domènech cree además que no hay que esperar al 1-O para ofrecer estas soluciones. "Hay demasiada gente que se ha instalado en la certeza de que hasta después del 1-O no hay posibilidad de acción política. Si hay algún momento para la política es éste", ha defendido.

El portavoz de En Comú en el Congreso ha reivindicado que "no es momento para esconderse detrás de los jueces", por lo que considera que el PP, con su respuesta a Cataluña, está demostrando que está "inhabilitado" tanto para dar una respuesta a sus aspiraciones como para ser una "fuerza de gobierno".

En cuanto al papel que deberán adoptar los Mossos el día 1 de octubre, ha insistido en que "lo más sensato" es no poner a los trabajadores públicos en el "dilema" de "tener que decidir aquello que la política no ha resuelto previamente". Pero además, considera que "la imagen de cualquier fuerza policial persiguiendo papeletas y urnas no es una buena imagen para nadie".