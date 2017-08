En Comú dice que no le consta que el Ayuntamiento de Barcelona fuera informado de la amenaza que llegó a la Generalitat

El portavoz de En Comú en el Congreso, Xavier Domènech, ha revelado que no le consta que el Ayuntamiento de Barcelona fuera informado de riesgo de atentado en las ramblas, un mensaje que hace meses había llegado a la Generalitat El director del diario catalán 'El Periódico', Enric Hernández, ha asegurado que fuentes del Gobierno catalán le informaron a principios de junio de que la CIA había alertado a los Mossos d'Esquadra y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que el autodenominado 'Estado Islámico' estaba preparando un atentado en Barcelona, "específicamente en La Rambla".

El responsable de este rotativo ha explicado en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, que si en su día no se publicó esta información fue para "no generar alarma" y que pensó que "se tomarían las medidas preventivas" y que el atentado perpetrado este 17 de agosto en la calle barcelonesa "no se produciría".