Compromís y Podem restan importancia a las críticas de Iglesias al Bloc

Los grupos parlamentarios Podem y Compromís han restado importancia a las críticas lanzadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la coalición y concretamente al Bloc, al que se refirió como "élite" y fuerza "conservadora", mientras que el PSPV ha asegurado que demuestran que "desconoce lo que es el PSPV, Compromís, el Bloc y el País Valencià".

Así, no ha querido dar más importancia a estas declaraciones, que no deben perjudicar en ningún caso al Acord del Botànic, aunque sí sospecha que, "como siempre, la política valenciana es muy desconocida en Madrid".

El portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, ha sido más contundente al aseverar que Pablo Iglesias "desconoce lo que es el PSPV, Compromís, el Bloc y el País Valencià" y "no tiene razón" en sus palabras, porque "el Bloc no es una fuerza conservadora".

Mata también ha asegurado que Iglesias "comete un error intelectual" porque España está en una situación "muy grave" pero "no necesita necesariamente que él la salve". Le ha querido recordar que tuvo en sus manos un posible gobierno alternativo a Mariano Rajoy pero no quiso respaldarlo y una moción respaldada por el 20% de los diputados no puede prosperar. "Rajoy es censurable, pero Iglesias no es presidenciable", ha concluido.