Iglesias pide perdón por llamar "élite conservadora" a la dirección del partido valenciano y Baldoví da por superada la discrepancia

Iglesias, que ha recordado que Podemos habría estado dispuesto a apoyar una moción liderada por Sánchez, ha defendido que la de Unidos Podemos al menos tendrá la virtud de "concretar una realidad, que el PSOE no tiene 175 escaños". Sin embargo, ha llamado a "no ser cínicos" y no negar la realidad, puesto que el propio Sánchez dijo en televisión que había recibido presiones para que no gobernase con Podemos.