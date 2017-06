El Comité Federal del PSOE seguirá teniendo la última palabra sobre las listas electorales del partido, después de que se haya rechazado en el plenario del 39 Congreso una enmienda que pretendía impedir que los órganos federales cambien las candidaturas que lleguen del nivel local o provincial.

Puente ha criticado que se pretenda pasar de un Comité Federal con mucho poder a otro que no tenga apenas y ha defendido que la última palabra sobre las listas la debe tener la dirección federal para resolver problemas que puedan surgir de manera "excepcional" --como candidaturas no paritarias o que no cumplan la ley--. Además, ha dejado claro que no se trata de poder hacer cambios en los candidatos elegidos en primarias sino en el resto de la lista que le acompaña.