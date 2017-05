La Comisión de Venecia, a la que ha escrito Puigdemont, solo emite opiniones a petición de los Estados

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el órgano al que la Generalitat de Cataluña ha informado sobre su plan de un referéndum independentista, solo puede emitir opiniones a petición de Gobiernos y Parlamentos estatales.

HASTA EL MARTES NO SE HABÍA RECIBIDO NADA

Este mismo martes, el presidente catalán, Carles Puigdemont, le ha dicho en el pleno al portavoz de Sí que Es Pot, Lluís Rabell, que "la carta a la Comisión de Venecia está enviada". Hasta este martes, la institución no había recibido nada, según un portavoz del Consejo de Europa.

"El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión exclusiva del Parlamento", reza el documento.