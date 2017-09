Comisión Europea: "El respeto a la Constitución española es el punto de partida para cualquier debate"

El primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha avisado este viernes de que no caben "malos entendidos" en cuanto a la posición de Bruselas con respecto al desafío independentista y ha dejado claro que el respeto a la Constitución española es "el punto de partida de cualquier debate" sobre esta cuestión.

Timmermans ha dicho "no tener ganas" de entrar en el debate sobre las diferentes interpretaciones dadas a las palabras del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el reconocimiento a un hipotético referéndum legal, pero ha sido firme respecto a que no hay "malos entendidos" y que la posición comunitaria no ha cambiado.