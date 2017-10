Colau pide un referéndum acordado: "Me he despertado triste. Pero no resignada. Ni DUI ni 155"

EUROPA PRESS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido diálogo y un referéndum acordado, y ha confesado: "Me he despertado triste. Pero no resignada. Ni DUI ni 155".

Lo ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press en referencia a una eventual declaración unilateral de independencia (DUI) y al artículo de la Constitución, que autorizaría al Gobierno a tomar medidas como retirar competencias a la Generalitat.

"Necesitamos más diálogo y puentes que nunca. Mediación y un referéndum acordado" para abordar la situación política en Cataluña, ha defendido Colau.