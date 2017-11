Colau: Puigdemont es quien "ostenta la legitimidad de las instituciones catalanas"

Al PDeCAT: "¿Es presidente de la república o no? ¿Se ha proclamado la república?"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido en el pleno municipal de este jueves que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es quien "ostenta la legitimidad de las instituciones catalanas hasta que se recupere el autogobierno" en Cataluña.

Colau ha dicho que los miembros del PDeCAT y del Govern cesado no se refieren a Puigdemont como presidente de la república catalana y se ha preguntado por qué: "¿Es presidente de la república o no? ¿Se ha proclamado la república?", y ha asegurado que se siente desconcertada porque no sabe qué papel está haciendo el Govern.