Colau vota y pide a Millo cesar la "violencia policial" y al PSOE plantear una alternativa

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha votado este domingo en el referéndum, tras lo que ha dicho que ha llamado al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, para exigirle que cese la "violencia policial" pero todavía espera su llamada, y ha pedido al PSOE que la condene claramente y que plantee una alternativa de gobierno si el presidente Mariano Rajoy no dimite.

"Que pare ya esta violencia, y aquellos que puedan pararla que actúen en el máximo de sus responsabilidades", y ha insistido en interpelar a todas las fuerzas democráticas para articular una mayoría alternativa y una moción de censura a Rajoy si no dimite ni desiste de estas actuaciones.

Colau no ha detallado el sentido de su voto, pero horas antes había destacado en declaraciones a los medios que lo importante es estar con los ciudadanos en las calles, y el viernes explicó que optaría por votar en blanco, dado que no se identifica ni con el 'sí' ni con el 'no'.