Colau exige al Govern cesado explicaciones por "engañar y tensionar" a Cataluña

Carga contra el PSC por no pedir la libertad de los encarcelados y por aliarse con ex de Unió

En su opinión, hay una polarización y una política de bloques que no les representa, por lo que ha llamado a "recoser las heridas" de una sociedad que cree que no se merece haber sido tensionada por parte de los que aplican el 155 y los que han aprobado la DUI

También ha cargado contra el PSC, tras lamentar que no lleven la retirada del 155 y la libertad de los encarcelados como primer punto de su programa electoral: "No entiendo que no se pida la libertad de compañeros, aunque no sean de tu partido, por mucho que sean adversarios políticos".