Cleries (PDeCAT) dice que respeta la dimisión de Vila: "Al sentirte decepcionado estás dispuesto a todo"

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, ha expresado su respeto por la decisión del conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, al mismo tiempo que ha apuntado que cualquier persona, al sentirse "decepcionada", está dispuesta "a todo".

El ya exconsejero catalán presentó su dimisión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la decisión del president de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El líder del Ejecutivo autonómico argumentó que no había conseguido del Gobierno central garantías para convocar unos comicios con normalidad y para que no se aplicasen las medidas previstas para la Comunidad Autónoma al amparo del 155.