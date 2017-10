Clavijo reconoce que se sigue creciendo de manera desigual en las islas pese a las reformas del Ejecutivo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que a pesar de los esfuerzos y las reformas estructurales que lleva realizando el Ejecutivo desde que comenzó la Legislatura, "se sigue creciendo de manera desigual en las islas". "Esa es una realidad frente a la que no podemos taparnos los ojos", remarcó Así lo ha indicado en el Pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto acerca de si se está produciendo en el archipiélago un crecimiento de las islas desde el punto de vista económico y social a un mismo ritmo y con igualdad de oportunidades.

Fernando Clavijo recordó que en el debate de investidura dijo que no había venido a hacer más de lo mismo, sino a hacer las cosas de otra manera y a afrontar los problemas estructurales y no los coyunturales; sin embargo, reconoció que esto no ha impedido que haya un crecimiento desigual en el archipiélago.