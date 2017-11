Clavijo dice que el presupuesto "es del Gobierno de Canarias, no del PSOE" y que recoge un 80% de lo pedido por ellos

El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ha señalado este jueves que el presupuesto autonómico --que se encuentra en trámite parlamentario-- "es del Gobierno de Canarias, no del PSOE", al tiempo que subrayó que recoge un 80 por ciento de lo que ellos solicitaron por escrito.

"Está claro que el presupuesto es del Gobierno de Canarias, no del PSOE, por lo tanto, tiene que haber algún que otro matiz; no me cabe la menor duda de que lo que ellos solicitaron y pidieron ha sido ampliamente recogido en los presupuestos y todavía queda el trámite parlamentario", apostilló en declaraciones a los medios tras ser cuestionado por las críticas vertidas desde el partido socialista al borrador de las cuentas regionales por considerar que no se invierte en políticas para luchar contra la pobreza en las islas.