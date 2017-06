El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que no le gustó la forma en la que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se refirió al archipiélago, ya que consideró que "denotan cierto desprecio" hacia las islas.

"No, no me gustó, no creo que haya que descalificar para hacer política ni defender sus pensamientos o sus criterios. Soy una persona respetuosa con el adversario, no considero que tenga enemigos políticos. Y desde luego yo creo que denota cierto desprecio hacia Canarias, cierta altanería y cierto desprecio a lo que representamos, a lo que somos y en definitiva a nuestro pueblo", apostilló en declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press.