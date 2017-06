Clavijo insiste en que no hay contactos con el PP para que entren en el gobierno canario

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido este viernes que no se ha producido ningún contacto con el PP para que los populares entren a formar parte del Ejecutivo regional.

"No hay negociaciones en este momento. No hay ninguna iniciativa ni contacto por parte del PP con la organización política de CC. Seguimos en el mismo escenario y creo que hasta que no se aprueben los PGE no se va a iniciar ni a mover nada", dijo.