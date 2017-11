Clavijo defiende el "equilibrio" de los tres presupuestos elaborados por su Gobierno

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes el "equilibrio" de los tres presupuestos elaborados por su equipo desde 2016, ya que "obedecen a la realidad" de las islas.

Así se ha expresado ante los periodistas a raíz de las críticas del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sobre el desequilibrio inversor en favor de Tenerife, si bien no ha querido profundizar en los datos hasta conocer en profundidad el informe de la corporación grancanaria y las críticas de su presidente. "No puedo hacer valoraciones, no le he escuchado", ha agregado.