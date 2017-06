Ciudadanos cuestiona la colaboración del Gobierno de Cifuentes con la Justicia

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha cuestionado la colaboración del Gobierno de Cristina Cifuentes con la Justicia al reprochar a la presidenta regional un informe de la Fiscalía Anticorrupción que señala que "se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid".

"Mientras ustedes dicen que colaboran con la Justicia, la Justicia dice de ustedes que la información que facilitan no es fiable y que su colaboración no es espontánea ni leal", ha afirmado Aguado, quien ha señalado la necesidad de que Cifuentes se replantee sus prioridades, porque "un presidente regional no puede tener como prioridad proteger a los suyos, proteger a su partido, y poner palos en la rueda a la Justicia".