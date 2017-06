Ciudadanos apuesta por cortar el "cordón umbilical" entre el fiscal general del Estado y el Gobierno

Pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de garantizar la autonomía de la institución

Los fiscales no pueden recibir "instrucciones concretas para un caso concreto", ha criticado Rivera, recordando las órdenes contrarias dadas por hasta el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix a los fiscales adscritos al 'caso Lezo' o las presiones que denunciaron los representantes del Ministerio Público en Murcia sobre la investigación del expresidente de la región Pedro Antonio Sánchez en el marco de la trama 'Púnica'. Al igual, ha denunciado que un presidente del Gobierno no puede mostrar cuál es su fiscal "favorito" para dirigir el departamento contra la corrupción y el crimen organizado.

CATALÁ NO ES EL "MÁS ADECUADO" PARA LIDERAR LA REFORMA

"Catalá no es la persona más adecuada para poner apellido a esta reforma", ha asegurado Rivera porque su partido "la está liando". "Pensaba que podía ser un ministro aliado para impulsar reformas, pero en pocos meses ha quemado parte de su crédito", ha agregado.

Esta reforma contempla 10 puntos básicos, entre los que destacan que el cargo del fiscal general del Estado se amplíe de cuatro a seis años, lo cual hace que su poder dure más que el del Gobierno; o la exigencia de 25 años de ejercicio profesional --en el acuerdo de investidura se marcaba como límite 20 años--, y no 15 como hasta ahora, para poder optar a este puesto de responsabilidad.

"Nos parece fundamental que pase por un control parlamentario serio y riguroso como en otros países", ha añadido. Asimismo, ha indicado que es "fundamental" que todas las comunicaciones entre la Fiscalía con el Gobierno y las Cámaras se realizan siempre por escrito para garantizar la transparencia de las relaciones y que no se producen injerencias: "Si esta ley estuviese vigente no habría 'caso Moix', ni 'caso Catalá'", ha dicho.

Preguntado por si apuestan, al igual que las asociaciones de fiscales, por que el Ministerio Público dirija las investigaciones de las causas penales, Rivera ha subrayado que primero hay que llevar a cabo esta reforma "integral" del Ministerio Público para dotarle de independencia para después poder debatir esta cuestión. "No puede haber ningún paso en este sentido si no reformamos primero la Fiscalía (...) y no vale que los fiscales instruyan sin tener autonomía", ha apostillado.