Ciudadanos dice que el PSOE quiere volver a la "autarquía" al no apoyar el CETA y le acusa de "podemizarse"

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha afirmado que no entiende que el PSOE diga ahora que no va a apoyar el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), y ha atribuido este cambio de postura a que el partido de Pedro Sánchez se ha "podemizado".

Gutiérrez ha dicho no comprender este giro del PSOE, que, a su juicio, equivale a "volver a la autarquía" porque es defender que "los países no comercien".

El diputado de Cs ha rechazado los argumentos de quienes prefieren que la UE no suscriba el acuerdo --por verlo como una amenaza a los servicios públicos frente a una protección excesiva de los inversores-- y ha manifestado que Canadá "no es un país que pueda ser tachado de no cumplir los derechos humanos, de no favorecer un comercio digno o de no ser un país democrático".