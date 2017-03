Ciudadanos anuncia que apoyará la moción del PSOE en Murcia si es para convocar elecciones

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia, Miguel Sánchez, ha anunciado este viernes que apoyará la moción de censura que ha presentado esta misma mañana el PSOE en el Parlamento autonómico "si es para convocar elecciones y dar la voz a los murcianos", no para que el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, sea presidente, porque "los murcianos no le votaron ni de cerca y cosechó los peores resultados del PSOE en la Región".

De forma que si el PSOE "quiere darle voz a los murcianos, apoyaremos esa moción, pero no para formar componendas; vamos a esperar al lunes, y es el PSOE el que tiene que elegir", ha manifestado. El lunes 27 de marzo finaliza el plazo que Cs había dado al PP para que propusiera un candidato que pueda sustituir al actual presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, investigado en el 'caso Auditorio', y así mantener el pacto de investidura que ambos partidos firmaron en 2015.

Por ello, ha dejado claro que los socialistas "no pueden pretender quitar del sillón al presidente Pedro Antonio Sánchez para cogerlo como sea, porque lo mejor, lo más honesto y coherente es tener altitud de miras y darle voz a los murcianos". A su juicio, Tovar no puede ser presidente "por la puerta de atrás".

EL PP AÚN PUEDE SUSTITUIR A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

Igualmente, Sánchez, que ha confirmado que no hay posibilidad de ampliar más allá de este lunes el plazo dado al PP, como inicialmente propusieron, ha expresado su esperanza de que la Ejecutiva nacional de la formación naranja autorice el lunes una moción de censura "siempre que sea instrumental, no para intercambiar sillas o cromos, como hace la vieja política".

Tras advertir de que el PP "aún está a tiempo de solucionar el bloqueo institucional" al que ha "abocado" a la comunidad autónoma, considera que "lo que toca ahora ante esta situación de bloqueo es que hablen los murcianos" en las urnas.

A su entender, Pedro Antonio Sánchez "pone por encima de la estabilidad de la Región su interés personal", pero el PP está aún a tiempo de "cambiar a un presidente sospechoso, que no cumple la ley", y al mismo tiempo no perder la Presidencia de la comunidad. Ahora Murcia "está sin gobernar, el presidente es un rey desnudo y aún no lo sabe", está en "una huida hacia adelante, sin apoyo de la cámara", ha indicado.

El PSOE "tiene que entender que nuestra hoja de ruta está y sigue clara, y debe elegir entre un presidente imputado, indigno y sospechoso, sin palabra, o darle la voz a los murcianos, porque no valen personalismos ni 'quítate tú para ponerme yo', no fue lo que dijeron los murcianos en las urnas", ha subrayado.

El portavoz de Ciudadanos, que ha señalado que no están con la calculadora electoral "en marcha", ha lamentado que Murcia tenga un presidente "enrocado y pendiente de su proceso penal", algo que cree que los murcianos no merecen.

PIDE A TOVAR QUE NO SE "APROVECHE" DE LA INESTABILIDAD

Ciudadanos insiste en que "la pelota está en el tejado del PSOE, que tiene que elegir entre presidente imputado o elecciones, pero Tovar solo ve la vía de ser presidente", por lo que le ha pedido que "sea generoso y ponga por encima de sus intereses los de la Región".

Y es que, ha continuado, Tovar "no puede aprovecharse de una situación de inestabilidad política a la que nos ha abocado el PP para ser presidente a toda costa".

"Nos encontramos atrapados los murcianos entre dos personalidades que creen que son imprescindibles, con egos superlativos", ha añadido Miguel Sánchez, quien ha advertido de que la formación naranja no tiene miedo a las urnas.