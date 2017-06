Cifuentes reivindica que dirige un "gobierno limpio" y que en estos dos años "no ha tenido un solo caso de corrupción"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reivindicado este viernes que dirige un "gobierno limpio" y ha indicado que en estos dos años en los que está al frente de la Comunidad no ha tenido "un solo caso de corrupción".

"El problema es que no encuentran ni un solo caso de corrupción en nuestro Gobierno, y, semana tras semana, y pleno tras pleno, no hacen control de Gobierno, sino que la oposición, menos el PSOE, pregunta por casos de corrupción de otros años", ha espetado a las formaciones de la oposición en la Asamblea de madrid.

Por otro lado, también la presidenta del PP de Madrid ha declarado que no entiende por qué "Ciudadanos apoya la reprobación del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos", cuando tienen un acuerdo de investidura, que, a su juicio, están cumpliendo. "No lo entiendo porque la sanidad pública madrileña tiene los mejores hospitales. Lo dicen los MIR y los pacientes", ha asegurado.

"El Ayuntamiento tiene dos concejales imputados por corrupción, y no pasa nada. Cómo es posible que Pablo Iglesias los defienda, me parece de muy poca vergüenza y una hipocresía tan absoluta, ya que piden dimisión de imputados en otros partidos pero en el suyo no", ha manifestado la presidenta regional.