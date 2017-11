Cifuentes juzga "intolerable e inaceptable" la propuesta de Iceta de condenar la deuda de Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tachado este jueves de propuesta electoralista "intolerable e inaceptable" la propuesta lanzada la víspera por el candidato socialista a las elecciones catalanas, Miquel Iceta, de condonar la deuda de Cataluña y otras comunidades autónomas que hayan realizado "un esfuerzo excesivo" para intentar reducir su déficit.

"Me parece que es una propuesta completamente intolerable, inaceptable, además de muy injusta", ha respondido contundente Cifuentes en una rueda de prensa en Bruselas, ciudad en la que se encuentra en una visita de trabajo de dos días.

"Lo que no se puede plantear es que con el dinero de todos los españoles tengamos que sufragar a quienes han gestionado peor y, lo que es peor, usando recursos públicos para proyectos políticos que lo único que buscaban es romper España", ha remachado.

"No me parecería razonable que todos los españoles tengan que pagar esas aventuras independentistas y o, no es incompatible, que esa mala gestión de algunos gobernantes lleve a estar continuamente pidiendo dinero al Estado", ha insistido.