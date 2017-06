Dice que la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid es una especie de "telonera" a la moción de Rajoy

Cifuentes ha dicho que todavía no está decidido si ella o algún otro miembro del Gobierno va a intervenir o no durante el debate, lo que se decidirá "sobre la marcha, según las cosas que se vayan debatiendo". A la pregunta de si teme salir debilitada de la moción de censura, la presidenta regional ha respondido: "No, en absoluto, yo creo que al contrario".