Cifuentes plantea en una posible reforma constitucional que País Vasco y Navarra aporten al fondo de solidaridad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles que cuando se habla de la reforma de la Constitución Española "hay que poner encima de la mesa" un cambio para que el País Vasco y Navarra aporten dinero al fondo de solidaridad interterritorial En los actos del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, Cifuentes no ha cuestionado el cupo vasco porque "es algo que está en establecido a Constitución y, por tanto, no es discutible" y no ha entrado a valorar el cálculo de dicho cupo porque "no le corresponde".

"No me fijo en lo que recibe los demás, yo lo que quiero es que los madrileños tengan una financiación adecuada a lo que aporta, que nos permita sostener los servicios públicos de calidad y que seamos siendo solidarios", ha añadido.

Eso sí, la dirigente madrileña ha manifestado que cuando se plantea una reforma de la Constitución "hay que poner sobre la mesa en primer término que aquellas comunidades que no están contribuyendo a la solidaridad común, que son País Vasco y Navarra contribuyan" porque "es una cosa que no están haciendo".

"¿O qué ocurre, que el País Vasco y Navarra son España? Pues como son España, tienen que contribuir a la solidaridad de todas las regiones, como lo hace Madrid, Cataluña, Baleares y en menor medida Cantabria, que son las que están aportando a ese fondo", ha apostillado.

Además, sobre dicha reforma de la Carta Magna, Cifuentes ha asegurado que no le parece mal modificarla para "adaptarla a las nuevas necesidades que surjan". No obstante, ve "peligrosa" abrir la reforma "sin saber dónde se quiere llegar y abrir una reforma que plantee cambiar el modelo territorial, que costó mucho llegar a un consenso".

"Abrir ese mellón el momento actual es peligroso. Si se quiere reformar, se tiene que buscar un consenso no amplio, sino amplísimo, sino definir dónde se quiere llegar. No es una cuestión de reformar por reformar", ha concluido Cifuentes.