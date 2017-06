La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, estaba informado "en todo momento" de su actuación en la moción de censura que se celebró hace dos semanas en la Asamblea de Madrid y ha asegurado que no tiene miedo a que le presenten otra.

Cifuentes ha indicado que espera que no haya más mociones, pero no ha aclarado si en caso de darse una nueva intervendría en pleno, algo que no hizo en la que le presentó la formación morada.