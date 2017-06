La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que se ha sentido "arropadísima" por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en los momentos "difíciles", pero ha defendido que ella no está siendo investigada.

En un desayuno informativo, Cifuentes ha afirmado que ha vivido momentos "muy intensos", no solamente ella, sino todos los consejeros y "prácticamente cada día". "Nos ha tocado vivir un momento complicado", ha indicado para añadir que ha tenido la "suerte" de que se ha sentido "no arropada, sino arropadísima" por su partido.

"Por la práctica totalidad del partido y, por supuesto, por el presidente de mi partido, que me ha arropado en todo momento en los momentos más difíciles. Absolutamente siempre he notado su apoyo político y afecto personal", ha señalado a renglón seguido la popular, quien ha esperado que no tenga que haber muchos más momentos de ese tipo.